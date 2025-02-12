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Коммерсантъ FM
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«Скульптурные панно из проданного полиптиха совершенно уникальны»

Дмитрий Буткевич — о новых открытых именах на рынке искусства

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о том, какие работы ранее неизвестных мастеров покорили торги Sotheby's.

Фото: Sotheby’s

Фото: Sotheby’s

Как я уже рассказывал, в 2024-м на аукционном рынке появилось много ранее неизвестных имен. Вот одно из них. Франко-фламандец конца XVII века Де Вели (даже имя его не дошло до наших времен). В июле на лондонском аукционе Sotheby’s сложный полиптих работы Де Вели преподнес огромный сюрприз, достигнув рубежа в $2 млн, что почти в десять раз превысило его низшую оценку. Произведение, созданное из выращенного жемчуга, полудрагоценных и драгоценных камней, является единственной известной работой этого художника, которому ранее приписывались еще два рельефа, исчезнувшие во тьме истории после публичной продажи у маршана Давила в Париже в 1767 году. Вдохновленные наследием парижского ювелира Франсуа I Робердея скульптурные панно из проданного полиптиха совершенно уникальны и представляют собой весьма оригинальное произведение европейского искусства XVII века.

Другое вновь открытое имя — мастер алтаря Агилольфуса. Этот аноним создал один из самых замечательных алтарей поздней готики в Антверпене в XVI веке. Роскошное панно, изображающее святых Агриса из Трира и Аннона II из Кельна, было одной из внешних панелей великолепного алтаря. Помимо красоты и изящества, у этого панно была бурная история. Оно было конфисковано в 1940 году рейхсмаршалом гитлеровской Германии Германом Герингом, а после передано на хранение нидерландским властям в 1945 году, только в 2006 году панно вернули наследнику известного голландского арт-дилера Жака Гаудстиккера, у которого оно и было отнято вместе с почти полутора тысячами работам во время нацистской оккупации Нидерландов. Художественная сила панели, ее престижное происхождение и ее путешествие по времени и пространству, пропитанное историей, вызвали небывалый энтузиазм во время аукциона. Окончательная цена в $1,14 млн в феврале 2024 года на Sotheby’s в Нью-Йорке более чем в три раза превысила первоначальную оценку.

Дмитрий Буткевич

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