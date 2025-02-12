«Renault запустил сервис для энтузиастов и коллекционеров автомобилей бренда»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о том, как будет работать программа Renault Originals.

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Когда в девяностые у нас в стране было принято гонять из Европы через Калининград подержанные машины, то «знатоки» говорили, что, мол, про Opel или Audi ничего не скажу, но вот у Mercedes-Benz совершенно точно на складах хранятся детали к моделям, выпуск которых прекратился еще в середине XX века. Про совсем антиквариат не знаю, но к Gelandewagen 1983 года выпуска я легко заказывал детали у официальных московских дилеров Mercedes-Benz уже в новом тысячелетии. Ну с «Мерседесами» понятно — все же для многих это предмет коллекционирования.

Но вот какая новость пришла на днях от Renault: марка запустила новый сервис для энтузиастов и коллекционеров автомобилей бренда. Уже в течение нынешнего года на территории Франции откроются 25 специализированных центров Renault Originals, что позволит каждому владельцу исторического Renault найти точку обслуживания не более чем в 100 км от его дома. Там можно получить консультации по ремонту исторической машины и его осуществить, так как в центре будут все необходимые запчасти. В планах — появление подобных сервисных центров и в других странах.

Кроме того, уже сейчас на специальном сайте не только доступны к скачиванию бесплатно 50 руководств по ремонту винтажных моделей из архивов Renault, но и обучающие онлайн-уроки, которые помогут коллекционерам со всего мира самостоятельно проводить техническое обслуживание и ремонт своих драгоценных автомобилей. Понятно, что, запуская этот сервис, марка Renault не столько хочет заработать на коллекционерах, сколько стремится сделать так, чтобы на улицах было как можно больше исторических машин марки. Это, конечно же, подчеркнет ценность бренда, связь времен и прочие факторы, которые в конечном счете поспособствуют продажам новых моделей. Конечно, было бы здорово, если бы аналогичные программы появились у АвтоВАЗа, «ГАЗа» или «Москвича». В конце концов, какой-нибудь «Москвич-403» выглядит не хуже, чем исторический Renault 4.

Дмитрий Гронский