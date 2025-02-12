Siemens Energy собрала рекордный портфель заказов на €131 млрд

Германский производитель оборудования для энергетической отрасли Siemens Energy опубликовал результаты первого квартала 2025 финансового года. Компания получила заказы на €13,7 млрд, а весь портфель полученных и не выполненных пока заказов составил рекордные €131 млрд. В компании это объясняют резким ростом спроса на энергетическое оборудование, включая газовые и ветряные турбины, трансформаторные подстанции и т. д. в условиях глобального перехода на низкоуглеродную экономику и расширения использования технологий искусственного интеллекта. Особенно резко выросли заказы в США, на которые приходится пятая часть продаж Siemens Energy: рост составил 62%, до €3,9 млрд.

Чистая прибыль Siemens Energy за квартал составила €252 млн, что на 84,1% ниже по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, но выше прогнозов аналитиков LSEG — €130 млн. Доход на одну акцию также резко упал — на 87,2%, до €0,23 в годовом выражении. Квартальная выручка выросла на 18,4%, до €8,9 млрд.

Акции компании в Германии реагируют на отчетность снижением на 0,1%. С начала этого года они выросли на 12,7%.

Алена Миклашевская