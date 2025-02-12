Агентство талантов разорвало контракт с Канье Уэстом из-за оскорблений в X

По информации издания Variety, американское агентство талантов 33&West прекратило работу с рэпером Канье Уэстом. Причиной стали антисемитские высказывания исполнителя в соцсети Х.

На прошлой неделе в аккаунте рэпера появился ряд оскорбительных публикаций, в том числе в адрес евреев. В одном из постов исполнитель написал, что «никогда не извинится за свои комментарии в отношении евреев». Также Канье Уэст сделал заявления в поддержку нацизма. После этого страница рэпера в Х была удалена.

Собеседник Variety не уточнил, как долго длилось сотрудничество агентства с Канье Уэстом. 33&West занимается продвижением представителей шоу-бизнеса, организует мероприятия и консультирует артистов по развитию карьеры.

В антисемитских взглядах Канье Уэста ранее обвинила бывшая сотрудница его маркетинговой команды. Девушка еврейского происхождения подала к рэперу иск в суд, утверждая, что исполнитель оскорбил и уволил ее, пишет Variety. Она также заявила, что Канье Уэст неоднократно рассылал другим евреям в своей команде сообщения «Я нацист».

В 2022 году аккаунт Канье Уэста в Х уже блокировали за антисемитские высказывания. После этого Adidas разорвал партнерство с брендом рэпера Yeezy, в коллаборации с которым выпускались кроссовки, а также спортивная одежда.

Подробнее о других конфликтах рэпера — в материале «Ъ FM» «Сотрудничество прервалось на скандальной ноте».