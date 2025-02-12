Инвестора в спорткары Spyker Михаила Пессиса заочно арестовали по делу о мошенничестве

Тверской районный суд Москвы заочно арестовал на два месяца бизнесмена с Украины с гражданством Германии Михаила Пессиса. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а также вымогательстве в составе организованной группы с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего (п. «а», «в» ч. 3 ст. 163 УК РФ), сообщил корреспондент «Ъ». Фигуранта объявили в международный розыск.

Михаил Пессис был одним из инвесторов нидерландской компании Spyker. Марка занималась изготовлением конных экипажей с конца с 1880 года, с 1900 года Spyker начала выпускать автомобили. Компания закрылась в 1926 году, однако в 1999 году бренд был возрожден, а в 2020 году было принято решение возобновить производство. Вместе с господином Пессисом в бизнес вложился основатель автоспортивной программы SMP Racing и фирмы BR Engineering российский миллиардер Борис Ротенберг.

Производство спорткаров планировалось организовать на мощностях компании в Германии. Ожидалось, что с 2021 года будет налажен серийный выпуск машин Spyker C8 Preliator и Spyker B6 Venator, а также кроссовера Spyker D8 Peking-to-Paris. В январе 2021 года Spyker подала заявление о банкротстве, а в январе 2022 года господа Пессис и Ротенберг снова выступили спонсорами бренда.

Никита Черненко