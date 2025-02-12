В Башкирии налоговые поступления от самозанятых за год выросли в 1,8 раза

За 2024 год в консолидированный бюджет Башкирии поступило 843,9 млн руб. налогов от самозанятых, что в 1,8 раза больше, чем год назад, сообщает пресс-служба правительства республики со ссылкой на слова и.о. министра финансов региона Светланы Малинской. По мнению госпожи Малинской, этому способствовало создание благоприятного делового климата, а также сокращение рисков ведения предпринимательской деятельности без регистрации.

Четыре года назад в Башкирии стартовал эксперимент по введению налога на профессиональный доход. За это время число самозанятых в регионе увеличилось до 271 тыс. человек. Суммарный доход плательщиков налога на профессиональный доход составил 77,9 млрд. руб.

Майя Иванова