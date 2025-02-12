Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Башкирии налоговые поступления от самозанятых за год выросли в 1,8 раза

За 2024 год в консолидированный бюджет Башкирии поступило 843,9 млн руб. налогов от самозанятых, что в 1,8 раза больше, чем год назад, сообщает пресс-служба правительства республики со ссылкой на слова и.о. министра финансов региона Светланы Малинской. По мнению госпожи Малинской, этому способствовало создание благоприятного делового климата, а также сокращение рисков ведения предпринимательской деятельности без регистрации.

Четыре года назад в Башкирии стартовал эксперимент по введению налога на профессиональный доход. За это время число самозанятых в регионе увеличилось до 271 тыс. человек. Суммарный доход плательщиков налога на профессиональный доход составил 77,9 млрд. руб.

Майя Иванова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...