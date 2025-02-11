Минобороны сообщило о ночном ударе по газоэнергетическому комплексу Украины

Минобороны России сообщило, что ночью был нанесен групповой удар беспилотниками и высокоточным оружием наземного, воздушного и морского базирования по объектам газоэнергетического комплекса, который обеспечивает работу украинского ВПК. Также целями ударов стали инфраструктура военных аэродромов, места хранения и запусков ударных украинских БПЛА.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Минобороны России

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Минобороны России

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Цели удара достигнуты»,— говорится в сводке оборонного ведомства за 11 февраля.

С начала года российское Минобороны уже несколько раз отчитывалось об ударах по территории Украины. В частности, 16 января российские вооруженные силы поразили наземную инфраструктуру крупнейшего подземного хранилища газа в городе Стрый во Львовской области. Отмечалось, что это было ответом на атаки со стороны ВСУ. 18 января был нанесен удар по конструкторскому бюро «Луч» в Киеве, 21 января — по объекту энергетики.

1 февраля Минобороны сообщило о групповом ударе по газоэнергетическим объектам Украины, 6 февраля — об ударе по аэродромам и местам запуска дронов ВСУ.