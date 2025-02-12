ВТБ отменил комиссию по розничным переводам в Узбекистан

Узбекистан стал первой страной, переводы в которую для розничных клиентов ВТБ стали бесплатными. Ранее комиссия составляла 0,2% от суммы перевода. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Отправить деньги в Узбекистан без комиссии можно по номеру телефона на счет или карту физического лица.

По словам руководителя департамента транзакционного розничного бизнеса, старшего вице-президента банка Ростислава Яныкина, Узбекистан стал первой страной, комиссия по переводам в которую обнуляется. Эта страна входит в лидеры по числу и объемам переводов за рубеж. В перспективе такое решение будет принято для всех клиентов на международные переводы.

По данным ВТБ, наибольшую долю в количестве и объеме занимают переводы в Таджикистан, Китай, Беларусь, Узбекистан, Кыргызстан и Казахстан.