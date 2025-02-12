В ЦАФАПе прошло совещание по управлению грузовым транспортом

В Ростовской области прошло совещание под руководством временно исполняющего обязанности губернатора Юрия Слюсаря в ЦАФАПе. Об этом сообщает глава администрации города Александр Скрябин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Александра Скрябина Фото: Telegram-канал Александра Скрябина

На встрече, которая прошла в центре административной работы по обеспечению безопасности дорожного движения (ЦАФАП), обсудили управление грузовым транспортом в условиях действующего грузового каркаса города.

В диалоге приняли участие начальник Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Ростовской области Олег Богун и представители министерства транспорта региона.

По итогам совещания все принятые решения будут представлены врио губернатора.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что Слюсарь взял на контроль внедрение единой системы ЗАГС в ДНР.

Снежана Стодольская