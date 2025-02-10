Слюсарь взял на контроль внедрение единой системы ЗАГС в ДНР

Донецкую народную республику подключат к единому государственному реестру ЗАГС. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

По поручению Юрия Слюсаря специалисты из донского управления ЗАГС будут выезжать в такие города ДНР, как Донецк, Амвросиевка, Шахтерск, Торез, Енакиево, Снежное, Новоазовск, Харцызск и п. Старобешево. Также в городах Дебальцево и Ждановка закрепят специалистов для помощи в удаленном режиме по видеосвязи.

Уточняется, что включение ДНР в систему единого реестра ЗАГС позволит жителям региона получать услуги регистрация рождения и заключение брака.

«Это шаг важен для интеграции новых регионов в российское законодательство. Теперь жители Ростовской области, которые посещают ДНР, смогут воспользоваться услугами ЗАГС», пояснил врио губернатора.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что Ростовская область заняла второе место в ЮФО по числу разводов.

Снежана Стодольская