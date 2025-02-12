Уровень фальшивомонетничества в России достиг минимума за 14 лет

В 2024 году на 1 млн банкнот в России приходилась только одна фальшивая, сообщил Центробанк (ЦБ). По его данным, уровень фальшивомонетничества в стране достиг минимума с 2011 года, более ранняя статистика на сайте регулятора не приводится.

Согласно отчету регулятора, за прошлый год в банковской системе было выявлено 8240 штук поддельных российских банкнот и монет. Из них 5292 — банкноты номиналом 5000 руб., 2215 — банкноты номиналом 1000 руб., 382 — номиналом 2000 руб. Меньше всего, как и в прошлом году, было фальшивых десятирублевых банкнот (4 купюры). Среди монет было 77 поддельных номиналом 10 руб., 56 — номиналом 5 руб.

Также обнаружили 1875 фальшивых иностранных банкнот, из них большинство (1742) — доллары США. Поддельных банкнот евро найдено 116 штук, китайских юаней — 11, норвежских крон — пять, британских фунтов стерлингов — одна. При этом в конце года был зафиксирован резкий прирост поддельных иностранных купюр — с 110 в ноябре до 426 в декабре.

Наибольшее количество поддельных денежных знаков обнаружили в Центральном федеральном округе, наименьшее — в Дальневосточном федеральном округе.