Полиция Индии получила сообщение о планах атаковать самолет Моди

В полицию Мумбая поступил звонок с предупреждением о возможной атаке террористов на самолет премьер-министра Индии Нарендры Моди во время его зарубежных визитов во Францию и США. По данным местных СМИ, полиция начала расследование, но вскоре личность звонившего была установлена, у него диагностировано психическое расстройство.

«Полиция Мумбая задержала мужчину из района Чембур за звонок с угрозой в адрес самолета премьер-министра Моди»,— сообщили ANI в полиции. «Полиция Мумбая задержала мужчину из района Чембур за звонок с угрозой в адрес самолета премьер-министра Моди. Он психически болен»,— добавили собеседники издания.

Нарендра Моди прибыл во Францию 10 февраля для участия в двухдневном саммите AI Action Summit по развитию искусственного интеллекта. 12–13 февраля состоится его визит в Вашингтон. Индийский премьер проведет переговоры с президентом США Дональдом Трампом.

Лусине Баласян