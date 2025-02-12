В Уфе возбудили дело о мошенничестве при строительстве центра «Салют»
Генподрядчик строительства республиканского детского реабилитационного центра «Салют» — ООО «А-Строй» — подозревается в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ), сообщила прокуратура Башкирии.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Как было установлено в ходе прокурорской проверки, контракт на капитальный ремонт здания, в котором ранее размещался санаторий «Салют», и строительство реабилитационного центра был заключен Управлением капитального строительства Башкирии в 2020 году по цене 191,9 млн руб.
Генподрядчик привлек к работам субподрядные организации ООО «Кристалл» и ООО «Стройуниверсал», однако не рассчитался с ними. Сумма долга перед субподрядчиками превысила 1,5 млн руб.
Прокуратура направила материалы проверки в орган предварительного расследования для дачи уголовно-правовой оценки, по результатам их рассмотрения было возбуждено уголовное дело.
Как следует из материалов портала госзакупок, «А-Строй» дважды привлекался заказчиком к штрафам за ненадлежащее исполнение обязательств по контракту. В декабре 2023 года ему было начислено 100 тыс. руб., в декабре 2024 года — 41,1 млн руб.
Реабилитационный центр "Салют" открыли в октябре прошлого года.
ООО «А-Строй» зарегистрировано в январе 2011 года в Уфе. Уставный капитал — 10 тыс. руб. — принадлежит Магазу и Айрату Асылгужиным. Финансовую отчетность за 2023 и 2024 годы компания не публикует. По данным Rusprofile, организация находится в процессе ликвидации.