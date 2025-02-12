В Уфе возбудили дело о мошенничестве при строительстве центра «Салют»

Генподрядчик строительства республиканского детского реабилитационного центра «Салют» — ООО «А-Строй» — подозревается в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ), сообщила прокуратура Башкирии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как было установлено в ходе прокурорской проверки, контракт на капитальный ремонт здания, в котором ранее размещался санаторий «Салют», и строительство реабилитационного центра был заключен Управлением капитального строительства Башкирии в 2020 году по цене 191,9 млн руб.

Генподрядчик привлек к работам субподрядные организации ООО «Кристалл» и ООО «Стройуниверсал», однако не рассчитался с ними. Сумма долга перед субподрядчиками превысила 1,5 млн руб.

Прокуратура направила материалы проверки в орган предварительного расследования для дачи уголовно-правовой оценки, по результатам их рассмотрения было возбуждено уголовное дело.

Как следует из материалов портала госзакупок, «А-Строй» дважды привлекался заказчиком к штрафам за ненадлежащее исполнение обязательств по контракту. В декабре 2023 года ему было начислено 100 тыс. руб., в декабре 2024 года — 41,1 млн руб.

Реабилитационный центр "Салют" открыли в октябре прошлого года.

ООО «А-Строй» зарегистрировано в январе 2011 года в Уфе. Уставный капитал — 10 тыс. руб. — принадлежит Магазу и Айрату Асылгужиным. Финансовую отчетность за 2023 и 2024 годы компания не публикует. По данным Rusprofile, организация находится в процессе ликвидации.

Наталья Балыкова