Проект выдержал Главгосэкспертизу

Проектная документация строительства третьего моста через Волгу в Ярославле получила положительное заключение Главгосэкспертизы России. Теперь власти намерены получить оценку эффективности проекта и найти подрядчика для самого строительства. Работы на сегодня оценивают в 27,5 млрд руб., федеральное финансирование подтверждено на 4 млрд руб. За остальные деньги придется «побороться», сообщил губернатор Михаил Евраев. Начать возводить мост хотят в 2025 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эскиз третьего моста

Фото: Роман Душко, Telegram-канал Эскиз третьего моста

Фото: Роман Душко, Telegram-канал

22 января в пресс-службе Главгосэкспертизы России сообщили, что проект нового моста через Волгу в Ярославле получил положительное заключение. Проект готовило московское ОАО «Институт Гипростроймост» по заказу ГКУ ЯО «Ярдорслужба».

Мост протяженностью 813,3 м будет четырехполосным и свяжет Фрунзенский и Заволжский районы. Включая искусственные сооружения, протяженность дороги превысит 3 км.

Задача моста — снять транспортную нагрузку с исторического центра города, отметил эксперт Главгосэкспертизы России Тимофей Петренко.

На участке обхода центра Ярославля построят пункт управления обеспечением транспортной безопасности, локальные очистные сооружения и иные вспомогательные объекты и коммуникации.

По словам министра дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области Романа Душко, в проектной документации затронуты «все аспекты — от конструктивных решений до охраны окружающей среды». В ходе подготовки проекта были проведены инженерные изыскания и обследования сносимых зданий.

Как пояснили «Ъ-Ярославль» в профильном министерстве, в зону строительства попадают 35 земельных участков и 26 объектов капитального строительства. Сносить объекты будут только после изъятия, перехода права собственности к Ярославской области. Сейчас на согласовании находится проект постановления правительства Ярославской области «Об изъятии для госнужд земельных участков и иных объектов недвижимого имущества».

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Фото: Роман Душко, Telegram-канал Эскиз третьего моста

Фото: Роман Душко, Telegram-канал

«Следующий этап – оценка эффективности со стороны Федерального дорожного агентства Росавтодор и заключение соглашения. По поручению Михаила Евраева процедуру по поиску подрядчика на строительство моста планируем запустить в короткие сроки, стремимся уже в этом году начать работы»,— сообщил Роман Душко.

В целом на возведение моста нужно 27,5 млрд руб., но это в ценах на сегодняшний день, сообщил губернатор Михаил Евраев.

«Реально стоимость моста с учетом времени строительства и индексов инфляции составит не менее 34 млрд руб. Мы смогли договориться о выделении 4 млрд на 2026 год.

Они стоят в федеральном бюджете. За остальные деньги еще придется серьезно побороться. Вопрос по ним еще не решен»,— рассказал в своем Telegram-канале господин Евраев.

Он отметил, что в столь сложное экономическое время на федеральном уровне практически не начинают строительство новых объектов, поэтому достигнутый прогресс — «серьезный шаг к реализации проекта, заложенного в градостроительный план развития Ярославля еще в 1971 году».

Алла Чижова