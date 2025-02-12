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В Башкирии депутаты-иноагенты могут лишиться мандатов

Депутаты Курултая Башкирии на февральском пленарном заседании рассмотрят законопроект, согласно которому приобретение статуса иностранного агента будет основанием для досрочного прекращения полномочий замещающих должности в органах публичной власти, сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Изменения планируется внести в законы «О главе Республики Башкортостан» и «О статусе депутата государственного собрания — Курултая Республики Башкортостан».

По словам председателя Курултая Константина Толкачева, разработка законопроекта продиктована соображениями национальной безопасности и защиты интересов общества. «Должность в органах публичной власти предполагает представление интересов граждан и верность Конституции. В условиях доступа к конфиденциальной информации любая зависимость от иностранного влияния, зарубежных источников финансирования может представлять угрозу суверенитету. Это также вопрос доверия избирателей к государственным институтам»,— отметил он.

На федеральном уровне соответствующие санкции в отношении депутатов-иноагентов были приняты в мае 2024 года.

Майя Иванова

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