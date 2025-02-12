Петербург и Ленобласть возглавили рейтинг бронирований на майские праздники

Санкт-Петербург и Ленинградская область возглавили рейтинг наиболее популярных направлений по количеству ранних бронирований на майские празднике. Такую статистику предоставил «Ъ-СПб» сервис «Яндекс Путешествия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По подсчетам специалистов компании, подготовка к отдыху в Петербурге и Ленобласти на майских праздниках начинается в среднем за 142 дня. В 2025 году средняя стоимость ночи в отелях и апартаментах в двух регионах в этот период составляет 8,3 тыс. рублей. Средняя продолжительность поездки — три дня.

Петербуржцы, по данным сервиса, чаще всего планируют поехать на майские в Мурманскую область, а подготовку начинают в среднем за 128 дней до поездки, средняя длительность которой — два дня. Цена одной ночи для туристов в регионе — почти 10,7 тыс. рублей.

За Северной столицей в списке самых популярных направлений следуют Краснодарский край (поездка на 4 дня, подготовка в среднем за 142 дня, средняя стоимость ночи 10,4 тыс. руб.), Республика Татарстан (3 дня, 150 дней и 9,4 тыс. руб.), Москва и Московская область (3 дня, 141 день и 9,2 тыс. руб.) и Калининградская область (3 дня, 149 дней, почти 10,3 тыс. рублей).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Петербург занял третье место по востребованности у туристов в 2025 году.

Артемий Чулков