Рыбинские двигатели для нового SJ-100 отправили на испытания

Объединенная двигатестроительная корпорация (ОДК) госкорпорации «Ростех» отправила первые отечественные турбовентиляторные двигатели ПД-8, созданные в регионе, для установки на ближнемагистральный самолет Superjet (SJ) 100, который станет еще одной моделью в семействе самолетов типа «Суперджет». Об этом сообщили в ГК «Ростех».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГК «Ростех» Фото: ГК «Ростех»

В правительстве Ярославской области отметили, что специалисты ОДК совместно с конструкторами компании «Яковлев» проведут доводочные работы и подготовят самолет к первому полету с новыми двигателями.

При создании двигателя ПД-8 были использованы передовые российские технологии и материалы. В его разработке учли опыт создания двигателя ПД-14, что ускорило процесс сертификации с помощью компьютерного моделирования. Двигатель обладает универсальными характеристиками, позволяющими его применение на других авиационных платформах, включая модернизацию самолета-амфибии Бе-200.

SJ-100 разрабатывается компанией «Яковлев», входящей в Объединенную авиастроительную корпорацию. В рамках программы импортозамещения на самолете замещено около 40 импортных систем и агрегатов, включая двигатель, авионику, шасси, вспомогательную силовую установку, комплексную систему управления и другие системы. Также SJ-100 получил отечественный фюзеляж, в который были внесены изменения, упрощающие производство и обслуживание самолета.

Антон Голицын