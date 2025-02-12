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FAA хочет навсегда запретить вертолетам летать рядом с аэропортом Рейгана

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) намерено запретить полеты вертолетов вблизи аэропорта имени Рональда Рейгана, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Пересмотреть стратегию безопасности американские власти решили после авиакатастрофы над Вашингтоном.

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Запрет может стать частью плана по повышению безопасности в аэропорту. Ограничения для вертолетов пересмотрят после того, как Национальный совет по безопасности на транспорте обнародует предварительный отчет о катастрофе. По данным источников издания, это случится в ближайшие недели.

29 января вблизи аэропорта Рейгана военный вертолет Black Hawk столкнулся с пассажирским самолетом American Airlines. В результате крушения погибли 67 человек. Причинами аварии, по данным WSJ, могли стать как действия пилота вертолета, так и рекомендации авиадиспетчера.

Сразу после авиакатастрофы в аэропорту имени Рейгана ввели временные ограничения на полеты вертолетов, а частоту прибытия самолетов сократили до 26 в час с максимально возможных 32. К настоящему моменту, по данным WSJ, аэропорту разрешили принимать 28 воздушных судов в час.

Подробнее о трагедии — в материале «Ъ» «Вертолет не пропустил лайнер».

Фотогалерея

Авиакатастрофа в Вашингтоне

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Самолет рейса 5342 American Airlines вылетел из города Уичито и при заходе на посадку столкнулся с военным вертолетом неподалеку от Вашингтона. После столкновения лайнер упал в реку Потомак&lt;br> На фото: спасатели на реке Потомак

Самолет рейса 5342 American Airlines вылетел из города Уичито и при заходе на посадку столкнулся с военным вертолетом неподалеку от Вашингтона. После столкновения лайнер упал в реку Потомак
На фото: спасатели на реке Потомак

Фото: Andrew Harnik / Getty Images

Всего на борту самолета находилось 64 человека (60 пассажиров и четыре члена экипажа). По данным властей, выживших при авиакатастрофе нет&lt;br> На фото: спасатели на реке Потомак

Всего на борту самолета находилось 64 человека (60 пассажиров и четыре члена экипажа). По данным властей, выживших при авиакатастрофе нет
На фото: спасатели на реке Потомак

Фото: Andrew Harnik / Getty Images

Спортивный агент Ари Закарян сообщил, что на борту самолета находились представители российской школы фигурного катания. Источник ТАСС сообщает, что это были чемпионы мира по фигурному катанию в парах Евгения Шишкова и Вадим Наумов&lt;br> На фото: момент столкновения самолета и вертолета

Спортивный агент Ари Закарян сообщил, что на борту самолета находились представители российской школы фигурного катания. Источник ТАСС сообщает, что это были чемпионы мира по фигурному катанию в парах Евгения Шишкова и Вадим Наумов
На фото: момент столкновения самолета и вертолета

Фото: Kennedy Center Cam / Anadolu / Getty Images

Мэр Вашингтона Мюриел Баузер дает интервью СМИ после крушения самолета компании American Eagle

Мэр Вашингтона Мюриел Баузер дает интервью СМИ после крушения самолета компании American Eagle

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Вертолет над рекой Потомак

Вертолет над рекой Потомак

Фото: Alex Brandon / AP

Спасатели на реке Потомак

Спасатели на реке Потомак

Фото: Alex Brandon / AP

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Самолет рейса 5342 American Airlines вылетел из города Уичито и при заходе на посадку столкнулся с военным вертолетом неподалеку от Вашингтона. После столкновения лайнер упал в реку Потомак
На фото: спасатели на реке Потомак

Фото: Andrew Harnik / Getty Images

Всего на борту самолета находилось 64 человека (60 пассажиров и четыре члена экипажа). По данным властей, выживших при авиакатастрофе нет
На фото: спасатели на реке Потомак

Фото: Andrew Harnik / Getty Images

Спортивный агент Ари Закарян сообщил, что на борту самолета находились представители российской школы фигурного катания. Источник ТАСС сообщает, что это были чемпионы мира по фигурному катанию в парах Евгения Шишкова и Вадим Наумов
На фото: момент столкновения самолета и вертолета

Фото: Kennedy Center Cam / Anadolu / Getty Images

Мэр Вашингтона Мюриел Баузер дает интервью СМИ после крушения самолета компании American Eagle

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Вертолет над рекой Потомак

Фото: Alex Brandon / AP

Спасатели на реке Потомак

Фото: Alex Brandon / AP

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