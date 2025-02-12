FAA хочет навсегда запретить вертолетам летать рядом с аэропортом Рейгана

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) намерено запретить полеты вертолетов вблизи аэропорта имени Рональда Рейгана, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Пересмотреть стратегию безопасности американские власти решили после авиакатастрофы над Вашингтоном.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Eduardo Munoz / Reuters Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Запрет может стать частью плана по повышению безопасности в аэропорту. Ограничения для вертолетов пересмотрят после того, как Национальный совет по безопасности на транспорте обнародует предварительный отчет о катастрофе. По данным источников издания, это случится в ближайшие недели.

29 января вблизи аэропорта Рейгана военный вертолет Black Hawk столкнулся с пассажирским самолетом American Airlines. В результате крушения погибли 67 человек. Причинами аварии, по данным WSJ, могли стать как действия пилота вертолета, так и рекомендации авиадиспетчера.

Сразу после авиакатастрофы в аэропорту имени Рейгана ввели временные ограничения на полеты вертолетов, а частоту прибытия самолетов сократили до 26 в час с максимально возможных 32. К настоящему моменту, по данным WSJ, аэропорту разрешили принимать 28 воздушных судов в час.

Подробнее о трагедии — в материале «Ъ» «Вертолет не пропустил лайнер».