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Коммерсантъ FM
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Google Chrome научили самостоятельно менять скомпрометированные пароли

Американская корпорация Google тестирует в браузере Chrome новую ИИ-функцию, которая позволяет автоматически менять скомпрометированные пароли на сайтах. Версия браузера с обновленным функционалом уже доступна пользователям в ранней сборке Chrome Canary.

При попытке входа с использованием скомпрометированного пароля браузер будет уведомлять об этом пользователя и предлагать его сменить. В случае согласия Chrome самостоятельно сгенерирует надежный пароль, изменит его на сайте и сохранит в менеджере паролей. Сами пароли при этом не будут передаваться на внешние ресурсы.

Ранее в браузере Chrome для iOS стала доступна часть функций из версии для Android. Также компания объявила, что синхронизация через браузер Chrome будет отключена для пользователей, не обновлявших его в течение последних четырех лет.

Евгений Федуненко

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