Google отключит синхронизацию Chrome в устаревших версиях браузера

Google объявила , что синхронизация через браузер Chrome будет отключена для пользователей, не обновлявших браузер в течение последних четырех лет. Функция перестанет работать уже в ближайшее время.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Для продолжения использования синхронизации данных Chrome потребуется обновить браузер. В противном случае будет потеряна возможность автоматического входа в Gmail, YouTube и другие сервисы.

Большинство пользователей Chrome не затронут эти изменения, так как обновления включены по умолчанию и применяются при перезапуске браузера. Новая политика коснется только тех, кто отключил обновления вручную или использует устаревшую операционную систему.

Евгений Федуненко