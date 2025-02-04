Google отключит синхронизацию Chrome в устаревших версиях браузера
Google объявила, что синхронизация через браузер Chrome будет отключена для пользователей, не обновлявших браузер в течение последних четырех лет. Функция перестанет работать уже в ближайшее время.
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
Для продолжения использования синхронизации данных Chrome потребуется обновить браузер. В противном случае будет потеряна возможность автоматического входа в Gmail, YouTube и другие сервисы.
Большинство пользователей Chrome не затронут эти изменения, так как обновления включены по умолчанию и применяются при перезапуске браузера. Новая политика коснется только тех, кто отключил обновления вручную или использует устаревшую операционную систему.