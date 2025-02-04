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Коммерсантъ FM
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Google отключит синхронизацию Chrome в устаревших версиях браузера

Google объявила, что синхронизация через браузер Chrome будет отключена для пользователей, не обновлявших браузер в течение последних четырех лет. Функция перестанет работать уже в ближайшее время.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Для продолжения использования синхронизации данных Chrome потребуется обновить браузер. В противном случае будет потеряна возможность автоматического входа в Gmail, YouTube и другие сервисы.

Большинство пользователей Chrome не затронут эти изменения, так как обновления включены по умолчанию и применяются при перезапуске браузера. Новая политика коснется только тех, кто отключил обновления вручную или использует устаревшую операционную систему.

Евгений Федуненко

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