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В Стерлитамаке задержали подозреваемого в сбыте фальшивых денег

Полицейские в Стерлитамаке задержали 38-летнего жителя Челябинской области, подозреваемого в изготовлении и сбыте поддельных купюр, сообщает пресс-служба управления МВД по Башкирии.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В дежурную часть управления МВД по Стерлитамаку поступило несколько сообщений о сбыте поддельных купюр в разных магазинах города, отмечается в сообщении. Как выяснилось, подозреваемый выбирал магазины без оборудования для проверки купюр, покупал недорогие товары и получал сдачу. После нескольких операций его задержали. Во время обыска автомобиля в нем обнаружили 30 поддельных банкнот номиналом 2 тыс. руб.

Ранее задержанный был судим за покушение на сбыт фальшивых денег. Как указано в релизе, идея незаконного заработка возникла у подозреваемого в начале 2023, когда знакомая продавец рассказала ему, что не заметила, как с ней расплатились фальшивкой. Для совершения преступления он купил в интернете муляжи денежных купюр с надписью: «Две тысячи дублей» и канцтовары для корректировки рисунка на банкноте. После художественного преображения купюр он поехал в Оренбург, где ему удалось в нескольких магазинах сбыть фальшивую наличность. На следующий день его задержали полицейские.

Майя Иванова

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