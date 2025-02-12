«Салават Юлаев» проиграл в гостях китайскому «Куньлуню»

Уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги проиграл пекинской команде «Куньлунь Ред Стар» со счетом 2:4. Матч проходил в подмосковных Мытищах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

На четвертой минуте встречи счет открыл нападающий «Куньлуня» Лукас Локхарт, воспользовавшись удалением игрока «Салавата Юлаева». Ассистенты — Спенсер Фу и Джозеф Душак.

На 18-й минуте первого периода крайний нападающий пекинской команды Ян Дрозг увеличил преимущество до двух шайб, забив в контратаке с передачи Дэнни О’Ригана.

Спустя 21 секунду нападающий «юлаевцев» Денис Ян точным броском с «пятачка» сократил разрыв (ассистенты — Шэлдон Рэмпал и Александр Хмелевски). А на последней секунде первого периода Александр Хмелевски с передач Нэйтана Тодда и Шэлдона Рэмпала сравнял счет, реализовав численное преимущество «Салавата Юлаева», 2:2.

Однако затем забивали только игроки «Куньлуня». На 19-й минуте второго периода Степан Звягин после паса Дойла Сомерби сделал счет 3:2. Последний гол был забит на восьмой минуте последнего отрезка матча, когда нападающий Кайл Рау подставил клюшку под бросок Адама Кленденинга (второй ассистент —- Мартен Лефевр).

Таким образом, закончилась трехматчевая победная серия «Салавата Юлаева». Следующая игра пройдет 14 февраля на домашней «Уфа-Арене» против «Ак Барса». На сегодня «Салават Юлаев» занимает в Восточной конференции третье место с 71 очком, отставая на одну строчку от казанской команды.

Идэль Гумеров