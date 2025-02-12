В Кузбассе учредили медаль Алексея Конторовича для поощрения ученых

Правительство Кемеровской области учредила медаль Алексея Конторовича. Новой наградой планируется поощрять ученых и НИИ «за значительный вклад в развитие российской науки, образование и общественную деятельность… открытия и изобретения в области науки и техники».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Конторович

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Алексей Конторович

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В постановление об учреждении медали, размещенном на сайте правительства региона, отмечается, что губернатор Кузбасса вправе лично инициировать вопрос о награждении медалью.

Медаль Алексея Конторовича выполнена из медно-цинкового сплава и покрыта гальваническим золотом 999-й пробы. Награда имеет форму круга диаметром 34 мм с выпуклым буртиком с обеих сторон.

Алексей Конторович (1934-2023) — российский геолог и геохимик, академик РАН. Был главным научным сотрудником лаборатории теоретических основ прогноза нефтегазоносности Института нефтегазовой геологии и геофизики имени А. А. Трофимука Сибирского отделения РАН, советник РАН. Ученый внес значительный вклад в развитие геологии и геофизики. В частности, в разработку теории образования нефти. Участвовал в открытии ряда месторождений углеводородов в восточной части России.

Михаил Кичанов