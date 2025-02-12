Глав МВД и СКР попросили проконтролировать дело о гибели медиков в Белгороде

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов направил обращения в МВД и СКР в связи с гибелью двух фельдшеров скорой помощи в результате ДТП в Белгороде, сообщает «РИА Новости».

Одно обращение господин Леонов направил министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву. В нем депутат попросил господина Колокольцева взять расследование уголовного дела под личный контроль.

Другое обращение депутат направил на имя председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина. Господин Леонов попросил дать поручение следственным органам провести проверку по ДТП в отношении противоречивой информации о водителе, управлявшем транспортным средством.

Сергей Леонов подчеркнул значимость каждого сотрудника здравоохранения для системы и выразил соболезнования родным погибших. Он отметил, что все виновные должны быть наказаны по закону.

ДТП произошло ночью 7 февраля на перекрестке проспекта Славы и улицы Попова в Белгороде. Водитель BMW X7 проехал на красный свет и столкнулся с машиной скорой помощи, в результате чего погибли два фельдшера. Возбуждено уголовное дело.