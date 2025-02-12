Подросток из Курской области Артем Жердев посмертно награжден медалью «За спасение погибавших»

Президент Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении подростка из Курской области Артема Жердева медалью «За спасение погибавших». 19 июня 2024 года школьник погиб при попытке спасти тонувшего товарища на реке Сейм у деревни Катырина Октябрьского района.

«За смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях наградить медалью "За спасение погибавших" Жердева Артема Эдуардовича (посмертно)»,— говорится в президентском указе, опубликованном на портале нормативно-правовых актов.

19 июня Артем проходил по берегу реки Сейм и заметил тонущего товарища Максима Зорина, который не умел плавать. Артем бросился спасать приятеля, который был крупнее его. В какой-то момент Артем, державший Максима за плечи, смог ухватиться за ветки, но они не выдержали, и ребят унесло течением.

Артему Жердеву было 16 лет. Его характеризовали как спокойного, дисциплинированного, внимательного и ответственного школьника. Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу района, Артем планировал поступать в железнодорожный техникум в Курске.