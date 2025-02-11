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Коммерсантъ FM
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В Италии задержали около 180 человек в ходе операции против сицилийской мафии

Порядка 180 человек арестованы в ходе масштабной операции против мафии в итальянском городе Палермо, сообщила премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Их обвиняют в наркоторговле, незаконном хранении оружия, покушении на убийство, вымогательстве и азартных играх в Интернете, пишет Reuters со ссылкой на заявление местной полиции.

Итальянский премьер уточнила, что речь идет о сицилийском мафиозном синдикате «Коза Ностра». По ее словам, среди арестованных есть боссы преступных семей. Пик деятельности сидиката пришелся на 1980-1990-е годы. Позднее «Козу Ностру» заменила калабрийская мафия «Ндрангете». Мафиозные семьи Палермо координируются по всему городу и провинции, в основном занимаясь незаконным оборотом наркотиков.

Полиция отмечает, что «Коза Ностра» продолжает привлекать сицилийскую молодежь. В частности, зафиксирован случай, когда якобы давний участник клана давал молодому человеку уроки по деятельности мафии.

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