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Коммерсантъ FM
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Дни рождения

Сегодня исполняется 54 года президенту ООО «Новое содружество» и ассоциации «Росспецмаш» Константину Бабкину

Константин Бабкин

Константин Бабкин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Константин Бабкин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Его поздравляет председатель комитета Госдумы по международным делам, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий:

— Уважаемый Константин Анатольевич, поздравляю Вас с днем рождения! Многие годы Вы отстаиваете интересы промышленности и сельского хозяйства, защищаете людей труда. Вы демонстрируете, как вопреки всем трудностям в России можно создавать производства мирового уровня, которые меняют жизнь целых регионов. Успехи завода «Ростсельмаш» — яркое подтверждение Вашему профессионализму и заслугам Вашей команды. Недавно Вы возглавили экономический совет ЛДПР, который поможет определить новую экономическую программу страны, стратегию развития российской промышленности и сельского хозяйства на годы вперед. Ваш опыт, знания и принципиальная позиция — залог успеха нашей совместной работы. Желаю, чтобы каждый последующий день приносил Вам удовлетворение от жизни, вдохновение к свершениям и желание жить, любить, творить!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

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