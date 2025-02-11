Тамбов определился с зоной

Инвестиции в особую экономическую зону в Тамбовской области, последней из регионов Черноземья заявившей о планах по созданию преференциальной зоны, может составить около 20 млрд руб., сообщили в облправительстве. Инициатива «уже одобрена на федеральном уровне», но заявка в Минэкономразвития еще готовится. ОЭЗ планируется в Мичуринском районе на участке в 126 га, рядом с железнодорожным узлом и автотрассой Р-22 «Каспий». Эксперты напоминают о конкуренции с уже действующими ОЭЗ в соседних регионах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Объем инвестиций в планируемую ОЭЗ промышленно-производственного типа в Тамбовской области может составить около 20 млрд руб., сообщили 11 февраля в правительстве региона. Преференциальная зона может появиться в Мичуринском районе на площади 126 га. Рядом расположен железнодорожный узел и проходит автотрасса Р-22 «Каспий». Инициатива получила одобрение на федеральном уровне: в конце прошлой недели врио главы Тамбовской области Евгений Первышов представил проект ОЭЗ министру экономразвития РФ Максиму Решетникову. В пресс-службе правительства региона уточнили, что заявка в Минэкономразвития только готовится, и других деталей проекта не сообщили.

Тамбовская область оставалась единственным регионом Черноземья, не заявившим о планах создания ОЭЗ. Бывший глава региона Максим Егоров рассказывал «Ъ-Черноземье» в 2022 году, что «для начала нужно понять, будет ли она востребована у бизнеса».

В Липецкой области ОЭЗ появилась одной из первых в стране — в 2005 году. По данным на декабрь 2024 года, в ОЭЗ «Липецк» зарегистрировано 63 резидента, освоено и заявлено инвестиций на сумму 106 млрд руб., создано около 5,6 тыс. рабочих мест. В 2024 году в экономзоне появилось семь новых резидентов и открыта третья площадка в дополнение к существовавшим до этого Грязинской и Елецкой — на территории бывшего тракторного завода (ЛТЗ). Общая площадь участков составляет 2,4 тыс. га.

Другие регионы Черноземья начали подавать заявки на создание ОЭЗ после августа 2018 года, когда был снят президентский мораторий на создание новых преференциальных зон такого типа. В 2018 году в Новоусманском районе Воронежской области была создана ОЭЗ ППТ «Центр» (на середину 2024 года статус резидента присвоен 16 компаниям с объемом инвестиций более 47 млрд руб. и 4 тыс. рабочих мест). Площадь ОЭЗ «Центр» составляет 220 га, она заполнена примерно на 90%, и принято решение о ее расширении. В 2019 году была одобрена заявка Орловской области о создании в Мценском районе ОЭЗ ППТ «Орел». По данным на лето 2024 года, ее резидентами являются восемь предприятий в отраслях перерабатывающей промышленности, радиоэлектроники, сельского хозяйства и кормопроизводства. Создано 87 рабочих мест. К этому моменту компании вложили в реализацию инвестпроектов 2,2 млрд руб.

В Курской области с 2022 года действует ОЭЗ «Третий полюс» площадью в 233 га, расположенная в Железногорском районе. Как сообщали в АО «Корпорация развития Курской области», в ОЭЗ объем заявленных инвестиций составил 83 млрд руб., рабочих мест — 885. В 2021 году о намерении создать ОЭЗ заявляли и в Белгородской области. Основным резидентом ОЭЗ должен был стать масштабный проект Новолипецкого меткомбината (НЛМК) Владимира Лисина по расширению производства на Стойленском ГОКе (СГОК) стоимостью 250 млрд руб. Однако в конце 2023 года губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ходе пресс-конференции по итогам года заявил, что реализовать инвестпроект в белгородской ОЭЗ «Зеленая сталь» в Старом Осколе в том виде, в котором он был запланирован, невозможно из-за санкций, и он был приостановлен.

С 1 июля 2024 года вступил в силу закон о создании свободных экономических зон (СЭЗ) на приграничных с Украиной территориях, в том числе и в Курской и Белгородской областях. Белгородские предприятия уже подписали соглашения и получат преференции в рамках СЭЗ в первом квартале 2025 года, сообщили в правительстве региона. На пяти участках планируется создать 435 рабочих мест, ожидаемый объем — около 104 млрд руб.

Директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Михаил Лабудин напомнил, что в конце прошлого года была принята стратегия пространственного развития России до 2036 года. «Стратегия предусматривает создание особых экономзон в регионах, где их до сих пор нет. Это необходимо для поддержки производственного бизнеса, повышения конкурентоспособности продукции и снижения ее себестоимости. Президент неоднократно говорил о таких мерах, и теперь они закреплены в данном документе»,— отметил господин Лабудин.

Гендиректор ОЭЗ ППТ «Липецк» Александр Базаев назвал создание ОЭЗ в каждом регионе «инвестиционной гигиеной». «Другой вопрос, что получение статуса ОЭЗ — это не финал. Важно подготовить инфраструктуру, территорию для будущих резидентов. Сейчас льготы и преференции, которые дает экономзона с точки зрения федерального закона, не первостепенны при выборе территории для реализации проекта. Важны не только близость и доступность инфраструктуры, но и кадровый потенциал, а также организационные вопросы. В частности, у нас в первую очередь сейчас спрашивают, как быстро смогут построить свой завод»,— отметил господин Базаев. По его мнению, если «коллеги-соседи серьезно подойдут к реализации, то у них все получится».

Риски для будущей экономзоны Тамбовской области заключены прежде всего в высокой конкуренции, отмечает генеральный директор, основатель Atomic Capital Александр Зайцев. «Промышленно-производственные зоны самые распространенные в России (34 из 53 ОЭЗ). При этом ближайшая ОЭЗ “Липецк” по итогам 2024 года лидирует среди промышленно-производственных и портовых ОЭЗ, и часть ее территории до сих пор не освоена. Тот же формат, те же налоговые преференции, те же особые таможенные условия, только особая экономическая зона уже развита»,— заключил эксперт..

Анна Швечикова