Врачу не пожелаешь

Саратовская область может столкнуться с нехваткой медицинских препаратов для льготного обеспечения граждан уже в этом году — с таким заявлением в областной думе выступил министр здравоохранения региона Владимир Дудаков. По словам чиновника, льготников становится больше, а специалистов по закупкам — меньше. Новая информационная система, которой пользуется Минздрав, дает сбои, а на исполнение обязательств региона в части обеспечения граждан препаратами в 2025 году не хватает порядка 3 млрд руб. В свою очередь прокуратура сообщила, что обнаружила ряд случаев, когда препараты закупались по завышенным ценам — соответствующие материалы направлены в Следственный комитет для решения вопроса о возбуждении уголовных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран О проблемах с лекарственным обеспечением льготной категории граждан сообщил министр здравоохранения Владимир Дудаков

Фото: Министерство здравоохранения Саратовской области О проблемах с лекарственным обеспечением льготной категории граждан сообщил министр здравоохранения Владимир Дудаков

Фото: Министерство здравоохранения Саратовской области

В Саратовской областной думе состоялось совещание по вопросам лекарственного обеспечения граждан. С докладом выступил министр здравоохранения Владимир Дудаков. Чиновник напомнил, что всего в регионе правами на льготные лекарства обладают 308 тыс. человек, из которых 164 тыс. — федеральные льготники. По словам господина Дудакова, число претендентов на выплаты растет — на 2,7% за последние два года, а текущие программы лечения корректируются. В результате чиновники оказываются должны все большему числу граждан.

Всего, по словам министра, в 2025 году на льготные препараты предусмотрено порядка 4 млрд руб., из которых 3,2 млрд выделено из областного бюджета. Чтобы закрыть потребность на год, необходимо еще порядка 3 млрд руб. На данный момент заключенные контракты покрывают 54% от потребности. С дефицитом инсулина регион может столкнуться уже в апреле, а летом может обнаружиться нехватка препаратов для сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Чиновник также пожаловался на нехватку специалистов в сфере закупок, которая оказалась особенно заметной в начале 2025 года.

Еще одна проблема, на которую сослался министр, — новая система программного обеспечения «Парус», которую до сих пор не удалось наладить. «Казалось, что электронная система позволит работать быстро и легко, но в процессе ее апробации выявилось много трудностей», — рассказал господин Дудаков. Именно этим чиновник объясняет отсутствие точной информации о движении лекарств.

При этом жалобы со стороны населения неуклонно растут. Руководитель регионального Росздравнадзора Андрей Баратов подчеркнул, что с сентября 2024 года рост обращений от граждан достиг 90%. «В октябре 2024 года провели проверку, выявили нарушения, выписали предписания», — сообщил чиновник. «В этом году в январе уже получили 77 обращений от граждан по поводу нехватки лекарств: это больше, чем было в январе 2024 и 2023 года. Пациенты, которые жалуются, что получили отечественный препарат вместо импортного, — их немного», — рассказал господин Баратов.

Закупки в саратовском здравоохранении порой проводятся с существенной переплатой подрядчику, сообщил собравшимся начальник отдела по надзору за соблюдением законов в соцсфере управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры области Олег Гриднев. По его словам, имеет место приобретение одних лекарств сверх потребности, тогда как другие оказываются в дефиците.

Также прокурор рассказал о результатах проверки: последняя показала, что в балашовскую больницу было закуплено четыре аппарата МРТ. Цена контракта составила 80 млн руб., из которых выгода поставщика составила 28 млн. «То есть налицо нерациональные траты бюджетных средств, которые можно было бы потратить с большей эффективностью». Господин Гриднев добавил, что в прошлом году прокуратурой области были выявлены факты переплаты подрядчикам оптовой надбавки на сумму более 4 млн руб. за приобретение лекарственных препаратов. В пресс-службе областной прокуратуры уточнили «Ъ — Средняя Волга», что собранные материалы переданы в Следственный комитет, который пока не сообщал о возбуждении уголовного дела.

Председатель облдумы Алексей Антонов («Единая Россия») и председатель думского комитета по социальной политике Роман Грибов стали задавать уточняющие вопросы насчет проблем с информационной системой и даже захотели пообщаться с ответственными заместителями министра, однако господин Дудаков напомнил, что депутаты его коллег не приглашали.

По завершении заседания Алексей Антонов признал, что наследие господину Дудакову досталось «не очень хорошее». Собравшиеся сошлись во мнении, что определиться с обеспечением нужно не позднее апреля, в том числе наладить работу «Паруса», а также определить круг ответственных лиц и принять в их отношении надлежащие меры. Откуда взять недостающие 3 млрд руб., на совещании решить не удалось.

Татьяна Смирнова