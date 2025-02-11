Жить стало векселей

Дочерняя компания подмосковной группы «Садовое кольцо» не смогла в судах двух инстанций добиться расторжения договоров от 2021 года с обанкротившейся «дочкой» уфимского «Госстроя» о покупке векселей на 118,9 млн руб. и передаче прав требований участника долевого строительства жилого комплекса «Московский». «Садовое кольцо» должно было достроить ЖК, а взамен рассчитывало получить восемь участков для собственных проектов. Суд не увидел оснований для расторжения договоров, указав, что истец не привел обоснованных доводов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд вслед за арбитражным судом Башкирии отклонил требование ООО «СК С.Г.П.», входящего в группу компаний «Садовое кольцо», расторгнуть договоры о покупке векселей и переуступке прав долевого строительства с уфимского ООО «Зеленая роща» (входит в группу компаний «Госстрой»).

Как следует из материалов дела, в ноябре 2019 года «Садовое кольцо», «Госстрой» и «Башнафтатранс» (генподрядчик «Госстроя») заключили соглашение о передаче «Садовому кольцу» различных активов «Госстроя», а также обязательств для завершения строительства жилых комплексов в Уфе. Во исполнение соглашения «СК С.Г.П.» приобрело у ООО «Зеленая роща» 12 векселей на 118,9 млн руб. для расчета с генподрядчиком. Также «дочка» «Садового кольца» выкупила за 118,6 млн руб. у «Башнафтатранса» права требований по двум договорам долевого строительства с «Зеленой рощей».

В частности, «Садовое кольцо» должно было достроить жилой комплекс «Московский» в квартале между улицами Большой Московской, Айской, Сун-Ят-Сена и продолжением улицы Бехтерева. Взамен застройщик рассчитывал до декабря 2021 года получить по соглашению с минстроем республики земельные участки общей площадью свыше 15,3 га для реализации собственных инвестиционно-строительных проектов: в микрорайоне Глумилино, на улицах Заки Валиди, Ленина и Авроры, Лесотехникума, а также Большой Московской и Айской.

ООО «СК С.Г.П.» зарегистрировано в 2020 году в Уфе, входит в ГК «Садовое кольцо». Уставный капитал — 1 млн руб., основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. В 2023 году, по данным Rusprofile, выручка ООО составила 2,9 млрд руб., чистая прибыль — 56 млн руб. Учредитель — Михаил Фельдман.

ООО «Зеленая роща» зарегистрировано в 2015 году в Уфе, входит в ГК «Госстрой». Уставный капитал — 10 тыс. руб. Учредителем компании является экс-депутат горсовета Уфы Кирилл Бадиков. В марте 2023 года ему было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при строительстве ЖК «Московский». В марте 2023 года «Зеленая роща» признана банкротом.

В итоге «Садовое кольцо» получило только один из восьми участков. Также истец утверждал, что «Зеленая роща» не передала ему рабочую документацию и технические условия для присоединения к строящемуся ЖК инженерных коммуникаций. Истец пояснил, что поэтому было невозможно приступить к строительству и компания была вынуждена отказаться от исполнения договора генподряда. Позднее «Московский» перешел Фонду развития территорий, который выплатил компенсации дольщикам.

Таким образом, истец сделал вывод об изменении обстоятельств, при которых выкупались векселя «Башнафтатранса» и права требований по договорам долевого строительства. Это, в свою очередь, по мнению истца, должно привести к расторжению договоров.

Суд первой инстанции не увидел в доводах «СК С.Г.П.» доказательств существенного изменения обстоятельств, при которых заключали договоры купли-продажи векселей и переуступки прав требований. Кроме того, было учтено решение арбитражного суда по аналогичному иску компании к ООО «Высотки» (аффилировано с «Госстроем») — в том процессе в удовлетворении требований было отказано.

Суд также принял во внимание банкротство «Зеленой рощи».

Оставляя решение без изменения, апелляционный суд отметил, что в материалах дела нет сведений об обращения истца в органы власти с просьбой предоставить компенсационные участки. Также выяснилось, что предъявленный истцом перечень участков никогда не согласовывался.

В пресс-службе «Садового кольца» сообщили «Ъ-Уфа» о намерении подать кассационную жалобу на постановление апелляционной инстанции. По мнению компании, оно противоречит выводам суда кассационной инстанции в деле о банкротстве «Зеленой рощи» о существовании перечня компенсационных участков.

По мнению адвоката и соучредителя юридической компании a.t.Legal Николая Титова, суды справедливо сочли недоказанным изменение обстоятельств сделки, служащих поводом для досрочного расторжения договоров. «Причина отказа в удовлетворении иска носит фундаментальный материально-правовой характер и поэтому вероятность успешного кассационного пересмотра низка»,— заявил господин Титов.

Идэль Гумеров