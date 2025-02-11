Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Украины Владимира Зеленского о возможном обмене территориями с Россией. По ее словам, так украинский лидер пытается скрыть «истинные масштабы катастрофы» ВСУ в Курской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«В Курской области орудующих там неонацистов ждет земля без всякого обмена площадью примерно метр на два и глубиной метра полтора-два»,— сказала госпожа Захарова «Известиям».

В интервью The Guardian господин Зеленский заявил, что в случае переговоров готов предложить России прямой обмен территориями. О каких именно территориях идет речь, украинский президент не сказал. Бои с ВСУ в Курской области продолжаются с 6 августа 2024 года.

В декабре президент России Владимир Путин говорил, что Москва готова к диалогу с Киевом без предварительных условий, но только на основе стамбульских договоренностей и реалий на земле. Летом 2024 года господин Путин называл одним из условий прекращения конфликта вывод украинских войск с территории ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.