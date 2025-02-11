Зеленский готов обменяться территориями с Россией

В случае успеха инициативы президента США Дональда Трампа по началу переговоров между Россией и Украиной Владимир Зеленский намерен предложить Москве прямой обмен территориями. Об этом он заявил в интервью лондонской The Guardian. Какие именно утраченные территории он хочет получить в обмен на находящиеся под контролем ВСУ земли в Курской области, Владимир Зеленский не сказал. «Я не знаю. Посмотрим. Все наши территории важны, тут нет приоритетов»,— цитирует его The Guardian.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В интервью Владимир Зеленский также отметил, что в случае, если Соединенные Штаты прекратят поддержку Украины, одних европейских усилий в этом направлении будет недостаточно. «Звучат голоса, говорящие, что Европа могла бы предоставить гарантии безопасности без американцев. Я всегда говорю, что этого не может быть. Гарантии безопасности без Америки — ненастоящие гарантии безопасности»,— отметил он.

Владимир Зеленский дал часовое интервью The Guardian накануне своей поездки в Германию для участия в Мюнхенской конференции по безопасности, во время которой он надеется встретиться с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.

В декабре президент России Владимир Путин говорил, что Россия готова вести диалог с Владимиром Зеленским без предварительных условий, но только на основе стамбульских договоренностей и реалий на земле.

Виктор Буй