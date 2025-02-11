Квартальная прибыль BP упала почти вдвое

Сегодня британская энергетическая компания BP представила результаты своей деятельности за четвертый квартал и весь 2024 год. Чистая прибыль в четвертом квартале составила $1,2 млрд, что на 48% меньше, чем за тот же период предыдущего года.

За весь 2024 год прибыль BP составила $8,9 млрд, что на 35% ниже, чем годом ранее. Компания объясняет слабые результаты снижением прибыльности от нефтеперерабатывающих операций, ростом издержек от продолжающегося процесса реструктуризации, а также сезонным снижением спроса.

Руководство компании уже заявило, что намерено активнее работать над изменением стратегии развития, чтобы повысить прибыльность операций. Ранее СМИ со ссылкой на неназванные источники уже сообщили, что на фоне нарастающих внутренних проблем в BP инвестфонд Elliott Management намерен приобрести в компании пакет акций, чтобы инициировать проведение реформ.

В случае успешных реформ эффективность операций компании вырастет, что приведет к росту стоимости акций, таким образом, фонд может получить прибыль. На этих сообщениях, которые пока не получили никакого подтверждения или опровержения, акции BP уже выросли в цене на 7%.

Евгений Хвостик