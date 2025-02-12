Заграница нас рассудит

Группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по безопасности Василием Пискаревым («Единая Россия») 11 февраля повторно внесла на рассмотрение палаты законопроект, который позволит Генпрокуратуре направлять в иностранные государства материалы для привлечения к ответственности россиян, совершивших преступления и скрывающихся от закона за границей. По мнению законодателей, поправки помогут в деле наказания лиц, скрывающихся за рубежом и не подлежащих экстрадиции. Опрошенные “Ъ” юристы по-разному оценивают гипотетическую эффективность таких нововведений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Поправки вносятся в статью 458 Уголовно-процессуального кодекса (УПК) (направление материалов уголовного дела для осуществления уголовного преследования за пределами территории РФ). Сейчас Генпрокуратура может направить материалы уголовного дела в компетентные органы другой страны только в отношении иностранцев, преступивших закон на территории России. В случае принятия инициативы у нее появится аналогичное право и в отношении находящихся в других странах граждан РФ.

В пояснительной записке говорится, что поправки призваны обеспечить неотвратимость наказания, если преступник уехал за рубеж и не может быть экстрадирован в Россию, в том числе «по основаниям, связанным с внешнеполитической ситуацией». Зачастую иностранные государства отказывают в выдаче таких россиян по политическим мотивам, но при этом демонстрируют готовность осуществить их преследование, говорится в документе.

В августе прошлого года депутаты уже вносили в Думу похожий законопроект, но потом отозвали его. В отзыве правительства на первый вариант законопроекта указывало, что из его текста непонятно, кто и на каком этапе должен оценить невозможность заочного (в отсутствие обвиняемого) производства и как решение о ней должно быть процессуально оформлено. В нынешней версии порядок такой оценки не детализирован, но появилась формулировка о том, что Генпрокуратура может обращаться к компетентным органам иностранных государств «при наличии оснований».

Текущая геополитическая ситуация, без сомнения, усугубляет вопрос взаимодействия с иностранными юрисдикциями для преследования отдельных фигурантов уголовных дел, согласен партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. Гипотетически такая мера может быть актуальна, но «далеко не всегда действия, которые формируют состав преступления у нас, могут быть признаны преступными у них»,— объясняет эксперт.

Адвокат Андрей Гривцов сомневается, что поправка к УПК будет часто применяться на практике. По его мнению, предложенный механизм труднореализуем, потому что «многие западные страны относятся к российской правоохранительной и судебной системе с глубоким недоверием». С другой стороны, и российские правоохранители вряд ли будут активно передавать дела в другие юрисдикции из-за потенциально высокого процента оправдательных приговоров, считает он. Исключения могут составить дела общеуголовной направленности с «железобетонной» доказательственной базой.

Завкафедрой уголовного права, уголовного процесса и криминалистики МГИМО профессор Александр Волеводз в беседе с “Ъ” заметил, что при запросе об экстрадиции возникают проблемы с обладателями двойного гражданства. Во многих юрисдикциях достаточно объявить свое дело «политическим», чтобы сильно осложнить этот процесс. Предлагаемые поправки же могут быть вполне эффективными: преступникам не рады даже в странах, которые объявили о приостановке сотрудничества с Россией по вопросам правовой помощи, особенно если речь идет об общеуголовных преступлениях и преступлениях международного характера, таких как терроризм, уверен эксперт.

Ксения Веретенникова, Анастасия Корня