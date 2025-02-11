Средства населения на счетах в банках в 2024 году выросли на 12 трлн рублей

На фоне роста доходов и высоких ставок по вкладам средства населения в российских банках по итогам 2024 года выросли на рекордные 12 трлн руб., что в 1,5 раза превышает прирост за 2023 год (7,4 трлн руб.). Такие данные привела директор по макроэкономическому анализу банка «Дом.РФ» Жанна Смирнова на конференции ИД «Коммерсантъ». По ее мнению, высокие ставки по депозитам могут разогнать инфляцию.

«У населения с 2023 года достаточно активно росли доходы из-за ситуации на рынке труда. Разница между потреблением и реальными зарплатами шла на депозиты. За прошлый год население сохранило на счетах рекордную сумму — 12 трлн руб. Средний размер вклада составил 500 тыс. руб., однако есть и вклады в 10 млн руб. Все они достаточно короткие: у нас только 13% вкладов рассчитаны на срок больше года, все остальные входят в диапазон от полугода до года»,— рассказала госпожа Смирнова.

Эксперт добавила, что прирост потребления в целом стабилизировался, однако его уровень выше того, что может предложить экономика. Даже небольшой рост наличных на руках населения может усилить инфляционное давление. По мнению госпожи Смирновой, процентная ставка должна быть достаточно высокой, чтобы сохранялся выбор в пользу сбережений.

Как писал «Ъ», предприятия малого и среднего бизнеса (МСБ) существенно увеличили средний размер депозита в 2024 году. По данным банка «Дом.РФ», он вырос на 57% и составил более 42 млн руб. Наибольший рост произошел в таких городах, как Москва, Воронеж и Пермь. Наиболее объемные депозиты открывали предприятия в сфере финансовых услуг и страхования, строительства и недвижимости, торговли.