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Аптекам добавляют мобильности

Фармритейлеры просятся в труднодоступные районы

Фармритейлеры, подведомственные властям разных регионов, просят Госдуму отрегулировать работу мобильных аптек: в подобных форматах заинтересованы жители малонаселенных и труднодоступных районов. Открыть стационарные объекты в таких местах из-за нехватки персонала и отсутствия подходящих помещений почти невозможно, говорят участники рынка.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В распоряжении “Ъ” оказалось письмо, направленное 7 февраля 2025 года подведомственной властям Красноярского края сетью «Губернские аптеки» в комитет по охране здоровья Госдумы с просьбой разработать законопроект о деятельности передвижных аптек. В письме указывается, что к властям региона регулярно обращаются жители небольших населенных пунктов по поводу открытия аптек, но найти специалистов и подходящие помещения практически невозможно.

В марте 2024 года территориальные органы Росздравнадзора Красноярского, Краснодарского краев и Хакасии анонсировали запуск краткосрочного пилотного проекта по созданию передвижных аптек. В частности, в Красноярском крае машины с аптечным ассортиментом посетили 31 населенный пункт. В Хакасии, как рассказала “Ъ” начальник отдела организации фармдеятельности и лекарственного обеспечения минздрава республики Ирина Толмашова, опыт с развозом лекарств был в 2014–2016 годах. «Сейчас машину, которая была в этом задействована, никто не берется ремонтировать»,— добавляет она. В краснодарской «Кубаньфармации» на запрос “Ъ” не ответили.

В октябре 2024 года с аналогичным предложением отрегулировать работу мобильных аптек в думский комитет по охране здоровья обращалось волгоградское госпредприятие «Волгофарм», сообщили “Ъ” в компании. Тогда заместитель главы этого комитета Евгений Нифантьев говорил, что законопроект о передвижных аптеках уже разработан.

11 февраля депутат пояснил “Ъ”, что сейчас комитет обсуждает этот документ с Минздравом, в том числе на повестке стоит вопрос сохранения качества при реализации лекарственных препаратов, которые перевозятся в таких аптечных пунктах. По его словам, если передвижная аптека будет приезжать в один населенный пункт хотя бы на час каждую неделю, то за этот период она сможет объехать 50 населенных пунктов, что в итоге сделает проект как минимум безубыточным.

Как рассказали “Ъ” в «Губернских аптеках», на Красноярский край хватит четырех таких мобильных пунктов — это автомобиль, оснащенный кондиционером, холодильником, шкафами для хранения лекарств и генератором. Его стоимость 6 млн руб., а расчетные затраты на одну передвижную аптеку, включая зарплаты фармацевтам и водителям, а также топливо и запчасти, составят 2,9 млн руб. в год, оценивают в сети. Выручка за день работы передвижной аптеки составит примерно 15 тыс. руб., то есть 5,4 млн руб. в год.

Как пояснили в «Губернских аптеках», несмотря на убыточность, для сети передвижные аптеки выгоднее стационарных. «Двух фармацевтов для передвижного аптечного пункта найти значительно проще, чем обеспечить персоналом десяток стационарных аптечных пунктов в удаленных и труднодоступных территориях»,— отметили в компании. Кроме того, передвижная аптека будет работать на десятки населенных пунктов, а не на один, как стационарная, подчеркивают там.

По оценке гендиректора аналитической компании DSM Group Сергея Шуляка, затраты на открытие аптеки в небольшом населенном пункте составляют около 1–1,5 млн руб., в год на ее содержание нужно около 5 млн руб. По словам эксперта, выйти на безубыточную работу она сможет не ранее чем через три года после открытия.

Виктория Колганова

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