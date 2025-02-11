Аргентинский футболист Пабло Солари перешел в «Спартак»

Аргентинский нападающий клуба «Ривер Плейт» Пабло Солари перешел в московский «Спартак». Контракт с ним подписан на четыре с половиной года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пабло Солари

Фото: Natacha Pisarenko / AP Пабло Солари

Фото: Natacha Pisarenko / AP

«Универсальный футболист способен действовать на обоих флангах атаки в роли вингера, а также нередко выполнял роль центрального нападающего. Его отличают высокая скорость, яркий дриблинг, уверенная игра в завершающей стадии»,— говорится в сообщении на сайте «Спартака».

Пабло Солари уже присоединился к «Спартаку» на сборах в ОАЭ. За клуб он будет выступать под седьмым номером.

23-летний Пабло Солари дебютировал на взрослом уровне в 2020 году в чилийском клубе «Коло Коло». В 2022 году перешел в «Ривер Плейт». Суммарно провел 181 матч и забил 46 мячей. Стал чемпионом Чили и Аргентины, а также обладателем Суперкубка этих стран.

Подробнее о «Спартаке» — в материале «Ъ» «Иван Илич добрался до России».