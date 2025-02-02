Иван Илич добрался до России

Борющийся за медали чемпионата России «Спартак» готовит второй подряд очень дорогой по российским меркам трансфер. Вслед за аргентинским форвардом Пабло Солари он приобретет сербского полузащитника Ивана Илича, который несколько лет неплохо выступал в чемпионате Италии. Стоимость сделки оценивается в сумму в районе €20 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Спартак» заплатит «Торино» за центрального полузащитника Ивана Илича около €20 млн

Фото: Image Photo Agency / Getty Images «Спартак» заплатит «Торино» за центрального полузащитника Ивана Илича около €20 млн

Фото: Image Photo Agency / Getty Images

О том, что в ближайшее время «Спартак» приобретет у итальянского «Торино» 23-летнего Ивана Илича, сообщили Calciomercato, Football-Italia, а также ряд российских источников. По их данным, переход уже согласован. Более того, «Торино» накануне закрытия в понедельник в чемпионате Италии зимнего трансферного окна успел найти замену Иличу в лице хавбека немецкого «Лейпцига» Нуа Ятты.

Сумму трансфера серба различные издания оценивают в диапазоне от €16 млн до €22 млн, включая бонусы.

В любом случае сделка войдет в число крупнейших в российском футболе за минувшие три года, то есть в период действия международных санкций, введенных после начала специальной военной операции на Украине. В рамках же нынешнего трансферного окна крупнее была всего одна — покупка «Зенитом» у «Ботафого» бразильца Луиса Энрике, который, как считается, обошелся петербуржцам в €35 млн.

А еще эта сделка идеально иллюстрирует амбиции «Спартака». На зимний перерыв в чемпионате России, который возобновится в марте, он ушел, занимая третье место. При этом его отставание от двух лидеров, «Краснодара» и «Зенита», минимально: оно составляет два очка. А динамика перед паузой у «Спартака» была едва ли не лучшей в первенстве: перед ней он одержал шесть побед подряд. И она намекает на хорошие шансы побороться за награду ценнее бронзовой. А это второй подряд чрезвычайно дорогой трансфер, который согласовал московский клуб. На прошлой неделе стало известно, что он готовится прибрести у «Ривер Плейт» за €12 млн аргентинского вингера Паоло Солари. Если Солари — это усиление и так неплохо работавшего нападения спартаковцев, то Иван Илич — укрепление середины поля, не самого сильного спартаковского звена.

«Профильная» позиция Илича — центральный хавбек, опорник с диспетчерскими навыками.

В его случае происхождение солидной цены вполне объяснимо. В конце предыдущего десятилетия Иван Илич считался чуть ли не главным сербским футбольным талантом, а в чемпионате своей страны умудрился дебютировать в 16 лет и сразу привлек внимание «Манчестер Сити», который подписал с ним контракт. В основе английского гиганта Иличу поиграть не удалось, но, находясь в аренде в голландском НАК, он проявил себя достаточно хорошо, чтобы попасть в высший итальянский дивизион — в «Верону». В «Торино» из нее он перешел в начале 2023 года. Сначала туринский клуб, занявший в прошедшем чемпионате Италии девятое место, арендовал Илича, а затем выкупил его у «Вероны» за €19 млн, по версии Transfermarkt, и за сумму чуть скромнее, по версиям других источников.

Отзывы по поводу выступлений Ивана Илича в итальянском первенстве были чаще всего положительными, а La Gazzetta dello Sport называла его «профессором», имея в виду отличное понимание игры сербом. В отчете Scouted Football, посвященном наиболее перспективным молодым игрокам европейских лиг, Илича также выделяли, охарактеризовав как «современного центрального полузащитника», успешно сочетающего качества разрушителя и созидателя, умеющего срывать чужие атаки и помогать развивать свои.

Сборной Сербии Иван Илич пригодился еще на катарском мировом первенстве в конце 2022 года, а на чемпионате Европы в Германии, прошедшем минувшим летом, он был уже одним из важнейших для нее футболистов. В первом матче турнира — против англичан — Илич вышел на замену сразу после перерыва, в двух следующих — со словенцами и датчанами — в стартовом составе. Сербская команда на первенстве провалилась, финишировав последней в группе, однако Иван Илич должен был записать его себе скорее в актив.

Когда он находился на поле, сербы пропустили всего один гол, а единственный ими забитый — во многом его заслуга.

Это Илич отдал голевую передачу Луке Йовичу в концовке матча со словенцами.

Летом Иваном Иличем всерьез интересовался «Зенит». Однако он задержался в Италии и провел за «Торино», не избавившегося от статуса середняка, 12 матчей текущего чемпионата страны, забив в них один гол.

Алексей Доспехов