Экс-глава АвтоВАЗа Андерссон: мне понравилось жить и работать в России
Бывший глава АвтоВАЗа Бу Андерссон сказал, что во время работы в России ему понравились местная открытость, гостеприимство и природа. При этом в ответе на вопрос о возвращении в компанию он напомнил, что подписал долгосрочный контракт с японской Sanoh Industrial.
Бу Андерссон в 2014 году
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
«В России мне очень понравилось работать и жить. Большинство людей, с которыми я встречался и общался, запомнились широтой души, основательностью и внутренней силой. Мне нравятся русские люди, нравятся русские рабочие, инженеры, менеджеры»,— сказал Бу Андерссон в интервью «Ъ».
Как добавил экс-глава АвтоВАЗа, во время работы в компании он находился «в центре событий в весьма ответственные периоды». Он отметил, что организованные им реформы сегодня оцениваются как необходимые.
Подробнее читайте в интервью.