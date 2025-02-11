Экс-глава АвтоВАЗа Андерссон: мне понравилось жить и работать в России

Бывший глава АвтоВАЗа Бу Андерссон сказал, что во время работы в России ему понравились местная открытость, гостеприимство и природа. При этом в ответе на вопрос о возвращении в компанию он напомнил, что подписал долгосрочный контракт с японской Sanoh Industrial.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бу Андерссон в 2014 году

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Бу Андерссон в 2014 году

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«В России мне очень понравилось работать и жить. Большинство людей, с которыми я встречался и общался, запомнились широтой души, основательностью и внутренней силой. Мне нравятся русские люди, нравятся русские рабочие, инженеры, менеджеры»,— сказал Бу Андерссон в интервью «Ъ».

Как добавил экс-глава АвтоВАЗа, во время работы в компании он находился «в центре событий в весьма ответственные периоды». Он отметил, что организованные им реформы сегодня оцениваются как необходимые.

Подробнее читайте в интервью.