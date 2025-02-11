СЖР: девушки составляют около 80% от обучающихся на российских журфаках

Председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев заявил, что женщин в российской журналистике с каждым годом становится все больше. Сейчас среди обучающихся на российских факультетах журналистики 80% составляют представительницы женского пола, сообщил он на пресс-ланче председателя Союза женщин России Екатерины Лаховой.

«Так что в итоге, наверное, профессия окончательно станет женской»,— сказал господин Соловьев (цитата по ТАСС).

В апреле 2023 года сервис журналистских запросов Pressfeed для поиска спикеров и экспертов для публикаций сообщал, что в его системе зарегистрировано 15,2 тыс. журналистов. Среди них 63,8% женщин и 36,2% мужчин. Гендиректор Pressfeed Элеонора Пахомова отмечала, что доля женщин-журналистов ежегодно растет.

Полина Мотызлевская