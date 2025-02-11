Россияне потеряли 170 млрд руб. от действий кибермошенников в 2024 году

Общая сумма ущерба, которую россиянам нанесли IT-мошенники в прошлом году, составила более чем 170 млрд руб., рассказал член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин. По его словам, потери растут в зависимости от увеличения интернет-пользователей. Сейчас их около 130 млн человек.

Самый популярный способ мошенничества — это фишинг, пишет господин Немкин в своем Telegram-канале. В 2024 году Роскомнадзор ограничил доступ почти к 70 тыс. сайтов по решению судов и требованию Генпрокуратуры. Число переходов на такие страницы выросло в четыре раза относительно 2023 года. Среди других известных мошеннических схем — предложение оформить прибавку к пенсии, помощь в поднятии рейтинга продавцам на маркетплейсах, а также выдача призов в несуществующих акциях и розыгрышах.

Мошенники часто используют нейросети: создают дипфейки, подделывают паспорта, водительские удостоверения, банковские выписки. Ими аферисты пользуются, чтобы обманывать как частных лиц, так и целые организации.

Подробнее о кибермошенниках — в материале «Ъ» «Голосовые вязки».