Акции азиатских производителей лития упали из-за ожидаемого снижения цен

По данным Bloomberg, котировки ряда производителей лития в Азии и Австралии сегодня, 11 февраля, снизились на 3–5%, после того как китайская компания CATL возобновила работу своего литиевого комбината в провинции Цзянсу.

Завод не работал почти пять месяцев, однако сейчас, как отмечает компания, его производственная мощность увеличена с 2 тыс. тонн карбоната лития до 3 тыс. тонн в месяц. В будущем компания обещает производить на комбинате и более 3 тыс. тонн карбоната лития в месяц.

По данным Reuters, именно этот комбинат компании CATL в последнее время стал одним из быстрорастущих источников поставок лития в Китае. Его закрытие осенью прошлого года привело к росту цен на региональных рынках лития и скачку котировок акций конкурентов компании CATL, которые — как оказалось, лишь временно — получили возможность нарастить свои продажи лития в Китае.

Евгений Хвостик