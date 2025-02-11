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Права требования долга донского застройщика не смогли продать с молотка

Требования Донского застройщика ООО «СКД» («Строй Капитал — Девелопмент») к московскому ООО «Донинженерсервис» и бывшим директорам ООО «ЮгСтройМонтаж» не смогли продать с аукциона. Суммарная стоимость обоих лотов составила 15 млн руб. — следует из данных Единого госреестра сведений о банкротстве.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Требование о взыскании 7,3 млн руб. с ООО «Донинженерсервис» выставили на продажу в декабре за 6,6 млн руб. Компания, зарегистрированная в 2002 году, занимается монтажем сборных конструкций. В этот же период за 8,4 млн руб. попытались продать право требования 9,4 млн руб. с экс-руководителей ООО «ЮгСтройМонтаж» Алексея Сапога и Александра Бестужева. Ранее компанию признали банкротом.

Торги признали несостоявшимися. За полтора месяца на участие в конкурсе не было подано ни одной заявки.

Дмитрий Ковалевский

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