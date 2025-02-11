Госдума одобрила период охлаждения по кредитам для защиты от мошенников

Госдума во втором и третьем чтении приняла законопроект о защите от мошенников, согласно которому при выдаче кредита вводится «период охлаждения». Это значит, что злоумышленники не смогут пользоваться деньгами сразу после их поступления на счет гражданина. Запрет на финансовые операции составит 4 часа — для сумм от 50 до 200 тыс. руб., 48 часов — для сумм от 200 тыс. руб. В ЦБ уточнили, что данная норма заработает 1 сентября 2025 года.

«Ранее мы с вами обсуждали случаи, когда граждан, особенно пенсионеров, под разными предлогами вынуждают взять в кредит внушительную сумму денег. Путем обмана и злоупотребления доверием убеждают людей перевести или передать их преступникам»,— пояснил в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, теперь удастся защитить людей от действий мошенников и финансовых потерь.

Господин Володин также сообщил, что при проведении трансакций кредитные и микрофинансовые организации должны проводить их дополнительную проверку на предмет мошенничества. В противном случае заемщик не обязан возвращать кредитные деньги, уточнил председатель нижней палаты парламента.

В октябре 2024 года президент России Владимир Путин поручил правительству и ЦБ создать механизм охлаждения кредитов для борьбы с мошенниками. Тогда же Банк России направил Минфину предложение о введении такого периода по потребительским кредитам.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Кредиты подадут холодными».