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Ростовский суд рассмотрит дело о покушении на главу Крыма Сергея Аксенова

Уголовное дело в отношении троих членов ОПГ, готовивших покушение на главу Республики Крым Сергея Аксенова, передали в Южный окружной военный суд. Об этом информирует пресс-служба республиканской прокуратуры.

Фото: Василий Дерюгин

Фото: Василий Дерюгин

По данным следствия, Владимир Бондарь и Оксана Шевченко в 2022 году вступили в организованную группу, организованную гражданином Украины, дело которого вынесено в отдельное производство. Они стали отслеживать перемещения господина Аксенова, а позже — завербовали в ОПГ Владимира Ананьева. В задачи последнего входил сбор составляющих для изготовления взрывного устройства. Еще одно радиоуправляемое СВУ Бондарь привез на автомобиле из Запорожской области в Симферополь.

В арендованной квартире подозреваемые разместили камеру, с помощью которой следили за передвижением служебного авто главы Республики. Однако довести до конца свой умысел они не смогли, поскольку в феврале 2024 года фигурантов задержали оперативники. Теперь против них выдвинуты обвинения в покушении на террористический акт и незаконном хранении СВУ.

Дмитрий Ковалевский

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