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Порт Новороссийска может выйти на уровень экспорта в 250 млн тонн к 2030 году

Новороссийский морской торговый порт (НМТП) в Краснодарском крае планирует увеличить объем экспорта до 250 млн тонн к 2030 году, сообщает сообщает ТАСС со ссылкой на Ассоциацию экспортеров и импортеров России (АЭИ).

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Специалисты предлагают ряд мер, включая строительство беспилотного транспортно-логистического центра и создание перехватывающих площадок за пределами города.

Сейчас НМТП испытывает дефицит пропускных мощностей из-за роста экспортных грузовых потоков. Объемы выросли с 160 млн тонн до прогнозируемых 250 млн тонн к 2030 году, что создает нагрузку на транспортную инфраструктуру. Специалисты отмечают, что развитие транспортного коридора Север-Юг приведет к значительному увеличению грузооборота через порт.

Для решения проблемы эксперты предлагают внедрить беспилотные логистические технологии в рамках экспериментального правового режима. В проект также входят строительство высокотехнологичного контейнерного терминала, реконструкция улицы Портовой и создание дополнительных железнодорожных путей.

Создание перехватывающих площадок-накопителей за пределами Новороссийска поможет снизить нагрузку на дорожную сеть. Быстрый рост агроэкспорта в Краснодарском крае и Ростовской области, а также изменение логистических цепочек привели к увеличению нагрузки на портовые мощности Юга России.

Тат Гаспарян

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