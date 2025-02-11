Средний размер взятки в Ярославской области составил 135 тысяч рублей

В Ярославской области средний размер взятки по итогам 2024 года составил 135 тыс. руб. Об этом сообщил начальник УМВД России по Ярославской области Алексей Школкин во время доклада на заседании областной думы 11 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Господин Школкин рассказал, что в прошлом году удалось достичь роста выявленных коррупционных преступлений: на 64% выросло число выявленных фактов получения взятки и на 31% — дачи взятки. Было возбуждено 13 коррупционных уголовных дел.

«Пресечена незаконная деятельность руководства районной организации ПАО "Россети Центр — Ярэнерго", получившего взятки за незаконные действия по подключению к энергоснабжению физических и юридических лиц»,— рассказал Алексей Школкин.

Алла Чижова