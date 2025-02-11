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В Башкирии осталось 588 не устроенных в семьи детей-сирот

В Башкирии осталось 588 детей-сирот, не устроенных в семьи, это примерно в три раза меньше, чем в 2014 году, сообщил заместитель премьер-министра правительства республики, министр спорта Руслан Хабибов на совещании с советниками аппарата уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка.

По его словам, в 2014 году в республике насчитывалось 14,66 тыс. детей-сирот, из них в семьях было устроено 13,04 тыс. человек или 89%, не устроенных оставалось 1,61 тыс. детей. На совещании обсуждалась профилактика социального сиротства в Башкирии.

Делегация аппарата уполномоченного по правам ребенка выборочно посетит ряд социальных учреждений по республике. Итоги рабочей поездки подведут 14 февраля.

Майя Иванова

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