В Зимнем кубке Российской премьер-лиги, который проходит в эти дни в Абу-Даби, «Краснодар» обыграл ЦСКА со счетом 2:1. После этой победы южане заняли третье место в турнире. А за первое во вторник, 11 февраля, в финале поспорят «Спартак» и «Зенит». Подробности — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Краснодар» Фото: ФК «Краснодар»

Футбола на этой неделе будет много. Конечно, в центре внимания Лига чемпионов, но вывеска «Спартак»—«Зенит», хоть и в рамках предсезонного турнира, все равно хороша. Команды сойдутся в финале Зимнего кубка РПЛ, и болельщики красно-белых ждут появления на поле дорогущего легионера из Тринидада и Тобаго Ливая Гарсию. Его «Спартак» купил почти за €20 млн, и многие уже высказалась, мол, зря — вроде как народная команда серьезно переплатила. Но находятся эксперты, которые понимают это расточительство. Один из них — Игорь Колыванов: «Чтобы купить хорошего футболиста и привезти в Россию, всегда просят на 30-40% больше. Если ты готов эти деньги платить, то почему нет?»

Если Гарсия начнет забивать, то цена, скорее всего, позабудется быстро. В конце концов, «Зенит» тратит на своих бразильцев больше, и к этому все давно привыкли. В любом случае посмотреть в деле легионеров стоимостью в десятки миллионов будет по меньшей мере любопытно, особенно если учесть, что «Спартак» собирается составить конкуренцию «Зениту» и «Краснодару» в борьбе за чемпионство.

Кстати, «Краснодар» новых игроков покупать не собирается. Об этом открыто заявил главный тренер южан Мурад Мусаев: «Наверное, трансфера уже не будет у нас, я о них и не думаю. Одни мысли: как сделать сильнее тех футболистов, которые есть. У нас хорошая обойма, и в первой части сезона мы практически прошли без травм. Верим, что есть резерв, и те ребята, которые меньше играли, смогут в случае необходимости выйти и усилить игру». Пока «Краснодар» действительно справляется. По крайней мере, накануне южане обыграли ЦСКА 2:1. Проблемы у команды Мурада Мусаева, конечно, были, но дубль Джона Кордобы расставил все на свои места. Армейцы же снова свои моменты не реализовали, и болельщики с нетерпением ждут новостей из Бразилии по поводу возможного усиления. Но пока все неофициально.

У динамовских поклонников тревоги иного рода. Команда уступила «Ростову» с крупным счетом 0:4. Да, после этого поражения эксперты не раз отметили, что это не официальный матч, но экс-игрок сборной страны Игорь Корнеев все-таки задал вопрос руководству бело-голубых в эфире федерального спортивного телеканала: «Нападение "Динамо" и защита — это вообще две разные планеты. Все говорит о том, что надо что-то менять, а в конечном итоге переподписывают одного из самых слабейших защитников Николаса Маричаля. Тогда задается вопрос руководству: вы куда собрались?»

Пока же вопросы остаются без ответов, но после старта чемпионата РПЛ в первых числах марта многое будет понятно. Сегодня же сначала посмотрим в деле «Спартак» и «Зенит», противостояние начнется в 19:30 на «Матч ТВ», а потом погружаемся в невероятный мир Лиги чемпионов, где в 23:00 стартует встреча, которую пропускать не рекомендуется: «Манчестер Сити»—«Реал» (Мадрид). На общедоступных телеканалах увидеть эту суперигру невозможно, ибо Лигу чемпионов сейчас показывает онлайн-кинотеатр Okko. Сегодня болельщиков ждут четыре первых стыковых матча турнира. Но остальные вывески скромнее: «Брест»—ПСЖ, «Спортинг»—«Боруссия» и «Ювентус»—ПСВ.

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Владимир Осипов