Главное дерби России

Во вторник, 11 февраля, ФК «Зенит» сыграет с московским «Спартаком» в финале Зимнего Кубка РПЛ, который проходит в Объединенных Арабских Эмиратах. Этот матч будет хорошей «прелюдией» ко второй части сезона, потому что обе команды борются за титул в чемпионате России. Не обойдется и без соперничества на трибунах: для «олдскульных» фанатов, которые не посещают матчи РПЛ из-за Fan ID, игра в Абу-Даби — одна из возможностей поболеть за свою команду в принципиальном дерби.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая встреча ФК «Зенит» с ФК «Спартак» состоялась в августе и закончилась тогда с нулевым счетом

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Предыдущая встреча ФК «Зенит» с ФК «Спартак» состоялась в августе и закончилась тогда с нулевым счетом

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Зенит» и «Спартак» вышли в финал Зимнего Кубка РПЛ, заняв первые места в своих группах. Сине-бело-голубые победили сначала ЦСКА, решив судьбу матча в серии 11-метровых, после того основное время завершилось со счетом 2:2. А затем переиграли «Ростов» — 2:1. «Спартак» тоже одержал две победы в своей группе. Сначала в упорной борьбе переиграл «Краснодар» 3:2, а затем — столичное «Динамо» 1:0, причем за счет гола, который бело-голубые забили в свои ворота.

Как видим, Зимний Кубок РПЛ собрал под своими знаменами ведущие клубы страны, которые борются в чемпионате за самые высокие места. Исключение — «Ростов». Но эту команду тренирует Валерий Карпин, главный тренер сборной России, что тоже придает статусности соревнованиям. Глядя на все это, можно предложить Российскому футбольному союзу (РФС) организовать в это время года в ОАЭ или другой азиатской стране, какой-нибудь официальный турнир. Как делают представители ведущих европейских чемпионатов. Например, клубы из Испании и Италии в конце прошлого года разыграли в Саудовской Аравии Суперкубок страны. И матчи принесли большую коммерческую прибыль. Освободившееся в календаре даты тренеры команд РПЛ могут заполнить тренировочными занятиями. Они так часто жалуются, что тренироваться некогда, все время приходится играть матчи. Хотя футболисты считают, что лучшая тренировка — это игра.

Интересно, поставят ли тренеры финалистов Зимнего Кубка РПЛ перед командами задачу победить в турнире во что бы ни стало. Особенно учитывая принципиальный характер противостояния. Это, в случае с «Зенитом», будет понятно уже во вторник утром: на 11:00 у сине-бело-голубых назначена товарищеская игр с армянским клубом «Пюник», 16-кратным чемпионом своей страны. Если на этот спарринг выйдут основные игроки «Зенита», это будет означать, что матчу со «Спартаком» не придается большого значения — все-таки сборы есть сборы. Если же Сергей Семак прибережет свои лучшие силы на вечер (дуэль начнется в 19:30), то мы увидим настоящую битву с непредсказуемым итогом и хорошим уровнем мастерства. Его команды, пусть временами, но демонстрировали в предыдущих играх.

Интересно, что «Зенит» и «Спартак» — пока наиболее активные из РПЛ на трансферном рынке этой зимой. Петербургский клуб прибрел у «Ботафого» атакующего полузащитника Луиса Энрике, отдав за него двух бразильцев: Артура (ушел сейчас) и Вендела (уйдет летом). Стоимость Луиса Энрике — €33 млн. Также «Зенит» продал в катарский «Аль-Садд» Клаудиньо за €20 млн, что считается удачей, учитывая ту форму, в которой пребывал бразилец. «Спартак» приобрел у греческого АЕКа форварда Ливая Гарсию, игрока сборной Тринидада и Тобаго. Его трансфер оценивается в €18 млн. Не исключено, что именно в матче с сине-бело-голубыми Гарсия дебютирует за «Спартак».

Отдельное внимание будет уделено трибунам стадиона «Аль-Нахайян», на котором пройдет решающий матч Зимнего Кубка РПЛ. На них и так уже собирались болельщики «Зенита» и «Спартака», когда шли групповые турниры. Сейчас могут подтянуться дополнительные резервы. Даже были разговоры о том, что клуб из Петербурга может организовать чартер для фанатов. Но глава правления «Зенита» Александр Медведев, который находится с командой в Абу-Даби и за всем следит, а также ведет переговоры о трансферах, опроверг эти сведения, сказав, что такой надобности не было.

Кирилл Легков